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Москвичей экстренно предупредили о ливнях, грозе и граде

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В понедельник, 28 июня, в Москве пройдут ливни, грозы, град и ветер, местами с порывами до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет с 13 часов с сохранением до конца суток 28 июня в отдельных районах города Москвы ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать маневров и не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам не укрываться от дождя под ненадежными конструкциями, в том числе под деревьями.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве пройдет «суперливень», который принесет 70 процентов месячной нормы осадков. Возможны подтопления и шквалистый ветер до 26 метров в секунду.

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