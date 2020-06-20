Власти Москвы назвали причину затоплений

К затоплению участков дорог и дворов в нескольких районах Москвы в результате ливня, прошедшего 20 июня, привела листва, препятствовавшая стоку воды в ливневой канализации. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает ТАСС.

В районы локальных затоплений оперативно прибыли аварийные бригады, они откачали воду и убрали решетки с водоприемных колодцев, благодаря чему подтопления были ликвидированы, добавил Бирюков.

Чиновник отметил, что за несколько часов на Москву обрушилось до 70 процентов месячной нормы осадков. Он также призвал горожан быть внимательнее, поскольку неблагоприятные погодные условия в столице сохранятся до конца дня.

Инциденты с затопленными улицами попали на видео. Так, на Варшавском шоссе оказался полностью затоплен подземный переход, также на этой трассе образовалась пробка из-за затопления участка проезжей части.

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