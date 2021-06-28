Россиянам вновь предсказали аномальное тепло

Аномальное тепло вновь ожидается на большей части территории России в начале июля, предсказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в европейской части России, особенно в Поволжье и на Урале, температура будет выше нормы на восемь градусов в начале июля. Опасная погода также сохранится. Кроме того, в Якутии температура превысит норму на четыре-восемь градусов, до 30 градусов тепла.

Вильфанд добавил, что в этот период в пределах нормы температура удержится лишь на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири. В Москве и в Центрально-Черноземном районе температура будет на четыре градуса выше нормы, в Северо-Западном федеральном округе — на один–два градуса, подытожил специалист.

Ранее Вильфанд заявил, что высокая температура воздуха станет снижаться во второй половине понедельника, 28 июня. Он отметил, циркуляция воздуха в атмосфере значительно меняется, поэтому температурный фон станет совсем другим. «Во вторник в Москве будет 24-26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы», —добавил он.