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Температура в Москве побила очередной рекорд

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Температура в Москве побила очередной рекорд и достигла 33,6 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам метеоролога, температура уже не должна подниматься выше. Также он напомнил, что предыдущий рекорд по температуре был достигнут 27 июня 2013 года. Тогда воздух в столице прогрелся до 32 градусов.

Ранее синоптик Александр Ганьшин заявил, что к июлю 2021 года температура в Москве станет комфортной. Кроме того, он выразил надежду на то, что блокирующий антициклон, из-за которого устоялась жара, не продержится долго, как это было в 2010 году.

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