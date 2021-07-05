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По Сочи выпущено предупреждение из-за сильных ливней с грозами и градом

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По Сочи выпустили экстренное предупреждение. В регионе ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра. Об этом сообщает РИА Новости.

В Главном управлении МЧС России по региону рекомендовали соблюдать меры безопасности. Туристам необходимо ограничить выход в горно-лесистую местность, воздержаться от выхода в море и водоемы, а также от экскурсионных туров, которые проводят в море или горах.

Кроме того, туристов призвали не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не парковаться возле рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев.

Ранее специалист рассказал, почему в Сочи идут проливные дожди, которые привели к подъему уровня воды в реках Херота и Мацеста. Вместе с тем синоптик назвал сроки окончания дождей и улучшения погоды в курортном городе.

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