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Названы сроки окончания дождей и улучшения погоды в Сочи

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда ждать улучшения погоды в курортном городе Сочи. Своим прогнозом синоптик поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Циклоны не бывают бесконечными и дожди ближе к утру шестого июля будут ослабевать и уже завтрашний день будет солнечным и практически сухим с довольно высокой температурой. Если сегодня в Сочи всего лишь около 22-23 градусов, то завтра будет около 29», — спрогнозировал специалист.

Ранее специалист назвал причину, по которой в Сочи идут проливные дожди, приведшие к подъему уровня воды в реках Хорота и Мацеста. Все дело в «черноморской депрессии», отметил синоптик.

Общее количество осадков за сутки составит на участке Магри-Туапсе 30-50 миллиметров, а на Туапсе и далее до Абхазии до 50-70 миллиметров, отметил синоптик.

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