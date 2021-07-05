Названы сроки окончания дождей и улучшения погоды в Сочи

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда ждать улучшения погоды в курортном городе Сочи. Своим прогнозом синоптик поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Циклоны не бывают бесконечными и дожди ближе к утру шестого июля будут ослабевать и уже завтрашний день будет солнечным и практически сухим с довольно высокой температурой. Если сегодня в Сочи всего лишь около 22-23 градусов, то завтра будет около 29», — спрогнозировал специалист.

Ранее специалист назвал причину, по которой в Сочи идут проливные дожди, приведшие к подъему уровня воды в реках Хорота и Мацеста. Все дело в «черноморской депрессии», отметил синоптик.

Общее количество осадков за сутки составит на участке Магри-Туапсе 30-50 миллиметров, а на Туапсе и далее до Абхазии до 50-70 миллиметров, отметил синоптик.