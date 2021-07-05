Самолет взлетел с затопленной полосы аэропорта в Сочи и попал на видео

Пассажирский самолет осуществил взлет с затопленной из-за сильных ливней взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Сочи и попал на видео. Подробности случившегося опубликовал «Московский комсомолец».

Уточняется, что ролик был сделан в воскресенье, 4 июля, когда на курортный город обрушились обильные осадки. На кадрах, снятых очевидцем из иллюминатора другого воздушного судна, видно, как лайнер набирает скорость по затопленной ВПП, а из-под его шасси струятся потоки воды.

Как сообщил корреспондент издания, около 17:00 над аэропортом сгустились тучи — из-за ухудшения погодных условий вылеты рейсов стали задерживать. «В заключительный день отпуска улетели из Сочи. Как оказалось, очень вовремя», — добавил очевидец.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Ожидается, что порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.