Россияне начали отказываться от полетов в Краснодарский край

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что россияне стали отказываться от поиска билетов после новостей об ужесточении ограничительных мер для туристов, путешествующих в Краснодарский край. Об этом сообщает RT.

По информации исследования, искать авиабилеты в Краснодар стали на 10 процентов реже, в Сочи ― на 15 процентов, в Анапу ― на 20 процентов, а в Геленджик ― на 30 процентов.

При этом после введения ограничений в Краснодарском крае больше россиян стали интересоваться перелетами в Нальчик (на 30 процентов), авиабилетами в Москву, Самару и Архангельск ― на 20 процентов.

Также туристы больше начали искать рейсы в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург ― на 15 процентов, а в Казань и Минеральные Воды ― на 10 процентов.

Некоторые клиенты начали больше интересоваться заграничными направлениями. Так, на 10 процентов возрос спрос на Ереван. А на фоне новостей о возобновлении в этот период авиасообщения с Болгарией число поисковых запросов в Варну увеличилось на 50 процентов.

1 июля На Кубани ввели ограничения на въезд для туристов, согласно которым для заселения в отель путешественники должны будут предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации. Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые правила будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но в том числе и на кемпинги.