На Кубани ввели ограничения на въезд для туристов

На Кубани на въезд для туристов ввели ограничения, согласно которым для заселения в отель путешественники должны будут предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые правила начнут действовать с 1 июля и будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но в том числе и на кемпинги.

Уточняется, что для заселения в объекты размещения в Краснодарском крае туристам необходимо предоставить справку о перенесенном заболевании, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. Все эти документы можно предъявить как в электронном, так и в бумажном виде.

Отмечается, что для граждан Армении, Белоруссии, Киргизии действует другое требование — нужно получить отрицательный тест на коронавирус через специальное приложение «Путешествуй без COVID-19».

Ранее в июне стало известно, что новые ограничения, введенные властями Кубани для заселения в отели и гостиницы региона, могут привести к сокращению авиарейсов в Сочи, Анапу и Геленджик вдвое. Так, авиакомпании заявили, что «физически» не имеют возможности обеспечивать своих сотрудников ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией.