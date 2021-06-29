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Отели Сочи отказались принимать невакцинированных пилотов

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Новые ограничения, введенные властями Кубани для заселения в отели и гостиницы региона, могут привести к сокращению авиарейсов в Сочи, Анапу и Геленджик вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из крупнейших российских авиакомпаний.

Так, отели Краснодарского края разослали письма перевозчикам с информацией о том, что отказываются принимать стюардесс и пилотов в командировках без наличия сертификата о вакцинации.

Как отметил источник, авиакомпании «физически» не имеют возможности обеспечить своих сотрудников ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией. По его словам, в ближайшее время больше половины рейсов в регион планируют отменить все российские авиакомпании.

Кроме того, как стало известно агентству от представителя еще одного перевозчика, ежедневно около 50 сотрудников авиакомпании заселяются в гостиницах Сочи для предполетного отдыха, однако в связи с новыми требованиями рассматривается сокращение программ полета в регион на 40-50 процентов.

Ранее в июне сообщалось, что с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах Краснодарского края путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации. С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.

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