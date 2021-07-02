Голикова заявила об изменениях в ограничениях для туристов на Кубани

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что постановление главы Краснодарского края об ограничениях для невакцинированных туристов будет изменено. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, невакцинированные туристы смогут сделать прививку в регионе по месту отдыха. Они должны будут сделать вакцину в течение трех дней с моменты прибытия. Те туристы, у которых есть медотвод, будут допущены на курорты Кубани при наличии ПЦР-теста сроком не более трех дней.

«Мы договорились о том, что постановление будет скорректировано, и начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации — ПЦР-тест, действительный 72 часа», — заявила вице-премьер.

1 июля На Кубани ввели ограничения на въезд для туристов, согласно которым для заселения в отель путешественники должны будут предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации. Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые правила будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но в том числе и на кемпинги.

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