Стало известно о «крайнем недовольстве» россиян сервисом в Сочи

После введенных ограничений в Краснодарском крае качество сервиса снизилось и продажи путевок замедлились. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает Интерфакс.

Так, спикер рассказала, что из-за большой перегруженности отечественных курортов в отелях начались серьезные проблемы с обслуживанием. «Многие туристы крайне недовольны сервисом, некоторые даже требуют вернуть деньги. К примеру, люди приходят в десять часов на завтрак, а еды уже нет. На пляже невозможно даже стоять, в "Сочи парк" огромные очереди, в ресторанах негде сесть и так далее», — рассказала она.

По словам пресс-секретаря РСТ, негодуют и те путешественники, которые раньше ездили в Сочи с удовольствием. Также она уточнила, что на фоне открытия Турции желание отечественных туристов поехать на курорты Кубани снизилось. «Сейчас спрос на период осенних месяцев упал», — добавила Тюрина.

Ранее в июне стало известно о введении на Кубани ограничений на въезд для туристов, согласно которым для заселения в отель путешественники должны будут предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации. Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые правила начнут действовать с 1 июля и будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но в том числе и на кемпинги.