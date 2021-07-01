В Сочи откроют первый COVID-free пляж

Власти Сочи откроют первый свободный от коронавируса пляж — для прохода нужно предъявить справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Об этом заявила заместитель мэра Сочи Инна Петухова, ее слова приводит ТАСС.

«В ближайшие дни мы откроем первый пляж, свободный от COVID-19. Так называемый COVID-free пляж», — сообщила Петухова.

По ее словам, документ должен подтверждать, что коронавирусная инфекция была перенесена туристом не более шести месяцев назад, а ПЦР-тест сделан не более чем за три дня до посещения.

«Это пока разовый пилотный проект», — заявила Петухова и добавила, что на детей в сопровождении взрослых ограничения распространяться не будут. Также известно, что проект начнет действовать на следующей неделе на пляже гостиницы «Лазурная».

Ранее в июне стало известно о введении на Кубани ограничений на въезд для туристов, согласно которым для заселения в отель путешественники должны будут предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации. Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые правила начнут действовать с 1 июля и будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но в том числе и на кемпинги.