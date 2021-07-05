Мощный шторм выбросил яхту с туристами на берег в Сочи и попал на видео

Мощные штормовые волны и сильные порывы ветра выбросили яхту с туристами на берег Имеретинского пляжа в Сочи. Видео инцидента опубликовал Instagram-аккаунт sochi_detka, освещающий события города.

Инцидент произошел 4 июля около 17:00. Из-за шторма на море экипаж яхты не справился с управлением — сильным порывом ветра парусник с туристами выбросило на берег Имеретинского пляжа неподалеку от поселка Сириус. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал — все пассажиры были эвакуированы спасателями.

Попавшие на видео кадры происшествия вызвали возмущение пользователей в сети. «Кто их в такую погоду в море выпустил?», «Люди сами себе приключения на одно место ищут...», «Ещё одни номинанты на премию Дарвина... Кто в такую погоду под парусом...», «Капитан явно плавать не умеет на яхте», «Экстрималы на всю голову», «Хорошо что все живы! А этих наказать и чуть ли не сажать надо!», — писали они.