Роскошная 77-метровая яхта с отдыхающими пробила носом причал и попала на видео

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Роскошная яхта с отдыхающими потеряла управление и врезалась в причал в карибском порту. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало издание Boat International.

На кадрах видно, как 77-метровая моторная яхта Go носом пробивает деревянный пирс и несколько лодок яхт-клуба Сен-Мартена в Карибском море. Сообщается, что на судне отказал бортовой компьютер, вследствие чего рулевое управление вышло из-под контроля.

Как передает издание, яхта врезалась в пирс, когда покидала лагуну Симпсон Бей с пристани Иль-де-Соль. Из-за потери управления Go дважды столкнулась с деревянными доками, прежде чем вернуться к своему причалу. Сообщений о травмах отдыхающих или членов экипажа не поступало.

Генеральный менеджер яхт-клуба рассказал, что последствия аварии устранены. На данный момент страховая компания оценивает ущерб неудачной швартовки.

Ранее в декабре 2020 сообщалось о найденной у берегов популярного курорта в Австралии безлюдной яхты с заведенным мотором. Севшую на мель лодку с собакой на борту заметили спасатели. Сообщалось, что неподалеку от места случившегося был найден живым один мужчина — есть предположения, что именно он управлял судном. Причины, по которым он оказался за бортом, пока не установлены.