Мегаяхта с туристами взорвалась и ушла под воду за считанные секунды

Мегаяхта с туристами из Казахстана взорвалась и ушла под воду у берегов Италии за считанные секунды. Подробности случившегося, а также ролик с места происшествия, снятый с вертолета береговой охраны, публикует телеканал «Царьград».

Как рассказали спасатели, инцидент произошел в Средиземном море недалеко от острова Сардиния. На первых кадрах видно, что роскошное судно LadyMM охвачено мощным огнем и черным дымом. Затем наполовину сгоревшую яхту, которая скрывается под водой, сняли сверху.

Согласно информации источника, всего на борту находились 17 человек, включая восемь отдыхающих и девять членов экипажа. Уточняется, что всех их удалось спасти — в операции были задействованы два катера и вертолет. Причины пожара и взрыва на яхте пока выясняются.

В декабре 2019 года россияне пострадали в результате столкновения катера с роскошной яхтой у побережья острова Пхукет, Таиланд. Всего ранения получили 12 человек, среди которых есть граждане России. Помимо российских путешественников, травмированы оказались граждане Пакистана, Эстонии, Ирана, Англии и Египта.