Россияне пострадали при столкновении роскошной яхты и катера в Таиланде

Россияне пострадали в результате столкновения катера с роскошной яхтой у побережья острова Пхукет, Таиланд. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Говорит Москва».

Так, по данным источника, всего травмы получили 12 человек, среди которых есть граждане России.

По информации издания Bangkok Post, быстроходный катер Choksupasarn, на борту которого находились 49 человек, врезался в яхту Stella, когда возвращался с экскурсии на остров Ко Кхай Нок (Koh Khai Nok). В результате происшествия капитан катера погиб, его тело до сих пор не могут найти. Отмечается, что капитаном яхты Stella был 47-летний россиянин Александр Горбунов.

Помимо российских путешественников, травмы получили туристы из Пакистана, Эстонии, Ирана, Англии и Египта. Их доставили в больницу острова Пхукет.

В августе роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции. Инцидент произошел недалеко от курортного города Аланья. Капитан судна Альпер Йылмаз, на котором в момент происшествия находились 15 туристов, вовремя заметил воду и успел пришвартовать яхту в порту Аланьи.

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