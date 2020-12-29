У берега популярного курорта нашли безлюдную яхту с заведенным мотором и собакой

У берегов популярного курорта в Австралии была обнаружена яхта, на борту которой отсутствовали люди, однако ее мотор был заведен. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 13-метровое судно было найдено днем во вторник, 29 декабря, в северной части острова Бриби. Севшую на мель лодку с собакой на борту заметили спасатели.

«Яхта подошла прямо к берегу, но на борту никого не было. Ее дрейф показался странным», — поделился впечатлениями от увиденного местный житель, прогуливавшийся по пляжу.

Береговая охрана и полиция ведут поиски на водных мотоциклах, катерах и вертолетах и устанавливают обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, один мужчина был найден живым неподалеку от места случившегося — есть предположения, что именно он управлял судном. Причины, по которым он оказался за бортом, пока не установлены.

27 августа сообщалось, что мегаяхта с туристами из Казахстана взорвалась и ушла под воду у берегов Италии за считаные секунды. Как рассказали спасатели, инцидент произошел в Средиземном море недалеко от острова Сардиния. Всего на борту находились 17 человек, включая восемь отдыхающих и девять членов экипажа.