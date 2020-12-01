Китайцы купили остров в Австралии и запретили жителям страны к нему приближаться

Китайская компания выкупила часть острова в Австралии для застройки и запретила местным туристам приближаться к нему. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, фирма China Bloom арендовала земли на острове Кесвик в Квинсленде на 99 лет и установила на территории свои правила. Как утверждают жители региона, новые владельцы всячески препятствуют развитию туризма в этой местности и хотят, чтобы остров посещали исключительно богатые путешественники из Китая.

Например, руководство China Bloom запретило экскурсионным лодкам швартоваться возле общественного причала, отказало в доступе к взлетно-посадочной полосе и попыталось помешать приезжим пользоваться пляжем, установив различные ограждения и знаки.

Кроме того, сотрудники компании заблокировали все входы в национальный заповедник, расположенный на территории острова и занимающий 80 процентов его площади, а также потребовали, чтобы местные освободили арендуемые помещения.

«Я думаю, что им не нужны австралийцы на острове. Я думаю, что они решили сделать этот остров доступным исключительно для китайского туристического рынка», — рассказала одна австралийка, добавив, что новые владельцы Кесвика также не разрешают местным покупать там недвижимость.

В департаменте ресурсов Кесвика заявили, что подобные вопросы должны решаться в частном порядке.

В сентябре 2019 года заместитель министра культуры России Алла Манилова на обсуждении концепции развития музея «Царское Село» предложила ввести отдельные дни посещения для китайских туристов. Чиновница поручила департаменту музеев и руководству «Царского Села» организовать такое регулирование туристических потоков, чтобы посетители из России также имели возможность посещать Екатерининский дворец, в котором расположена популярная у китайцев Янтарная комната.