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Эвакуация россиян из затопленных домов под Туапсе попала на видео

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Эвакуация россиян из затопленных домов под Туапсе попала на видео. Запись публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах, снятых в поселке Джубга Краснодарского края, виден полураздетый мужчина, который покидает подтопленный жилой дом с малолетним ребенком на руках. Другой житель выбирается из здания через соседнее окно.

По информации регионального МЧС, спасатели эвакуировали порядка 90 жителей. «Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сошедший под Туапсе сель попал на видео. Груды камней и грязи перекрыли обе полосы движения на трассе Джубга-Сочи. Из накренившегося грузовика на заднем плане выходит водитель, чтобы осмотреть масштаб селя. Позади фуры можно заметить затор из вереницы автомобилей.

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