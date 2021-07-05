Сель заблокировал трассу в Сочи

Трасса Джубга-Сочи под Туапсе заблокирована после схода селя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На месте работает спецтехника. Водителей просят воздержаться от поездок во избежание заторов.

Грязевой поток длиной 40 метров и высотой два метра сошел на 65 километре трассы Джубга-Сочи. Он перекрыл две полосы движения в обоих направлениях. Для ликвидации селя в район затопления прибыла спецтехника. Она расчищает проезжую часть и устраняет верховой оползень. В данный момент свободно по одной полосе проезжей части в каждую сторону.

На месте круглосуточно дежурят инспекторы ДПС. Водителей просят воздержаться от поездок через трассу, чтобы избежать заторов. Тем, кто уже выехал, предлагают переждать на стоянках и специальных площадках на равнине.

Ранее туристам, которые планируют отправиться отдыхать в Краснодарский край, рекомендовали «наблюдать за ситуацией» в регионе. По прогнозам синоптиков, погода нормализуется уже в ближайшее время.

Мощный шторм обрушился на Сочи и близлежащие города в воскресенье, 4 июня. Сообщалось о нескольких смерчах. Ураган срывал крыши домов и валил деревья, а проливные дожди затопили многие улицы. Жителей предупредили о возможной эвакуации, если из берегов выйдут реки в Адлерском и Хостинском районе.

