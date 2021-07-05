Планирующим отдых в Сочи россиянам дали советы по дальнейшим действиям

Россиянам, планирующим отдых в Сочи в ближайшее время, дали советы по дальнейшим действиям на фоне непогоды, обрушившейся на регион. Об этом сообщил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в интервью «Москве 24».

Так, эксперт порекомендовал туристам «наблюдать за ситуацией». По его мнению, обстановка в Сочи будет «нормализирована» в ближайшее время. Уманский напомнил, что несколько лет назад в городе были аналогичные проблемы, однако «значительно масштабнее» — в итоге ситуация была урегулирована в течение нескольких дней.

Тем не менее специалист отметил, что туристам, отправляющимся на курорт «сегодня-завтра», в случае отказа от путевки денежные средства будут возвращены в полном объеме — при условии, что билеты на самолет оформлены по возвратному тарифу.

«Все участники рынка все понимают, никаких барьеров для возмещения создаваться не будет», — добавил Уманский.

Также он посоветовал туристам, забронировавшим жилье в старых районах Сочи, добираться до них на электричке, так как из-за сильных ливней автомобильное движение может быть недоступно. Путешественники, остановившиеся на территории Имеретинской низменности, по его словам, с проблемами не столкнутся.

«Там в целом никаких проблем не наблюдается, кроме сильного дождя, никаких подтоплений, потому что там ливневая канализация сделана новая, современная», — заявил эксперт.

5 июля жителей города Сочи, который начало затапливать из-за проливных дождей, предупредили о возможной эвакуации, если из берегов выйдут реки в Адлерском и Хостинском районе. Уточняется, что обильные осадки привели к подъему воды в реках Херота и Мацеста до критического уровня.