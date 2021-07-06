Россия
 
Последние новости
В Кремле оценили возможность закрытия границ между регионами
Фанаты раскритиковали Майли Сайрус за выступление в полуобнаженном виде
Пашинян приедет в Москву на переговоры с Путиным
Врачи развеяли четыре связанных с вакцинацией мифа
В Москве анонсировали появление нового праздника 
На Украине назвали оружие для победы над Россией
Российскую художницу с множеством ножевых ранений нашли убитой в квартире
Пьяная россиянка пошла купаться во время шторма в Сочи и попала на видео
Иностранные вакцины появятся в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилось видео затопления трассы Джубга — Сочи

Перейти в «Мою Ленту»

Затопление федеральной трассы ДжубгаСочи в районе села Лермонтово попало на видео. Его опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах виден пляж, который затопило в результате паводка, а также разрушенные аттракционы и ларьки. Машины, стоящие на дороге, полностью затопило.

«Все уничтожили», — уточнил пользователь, приславший видео.

Ранее эвакуация россиян из затопленных домов под Туапсе попала на видео. На кадрах, снятых в поселке Джубга Краснодарского края, виден полураздетый мужчина, который покидает подтопленный жилой дом с малолетним ребенком на руках. Другой житель выбирается из здания через соседнее окно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сошедший под Туапсе сель попал на видео
Сель заблокировал трассу в Сочи
Появились кадры с места столкновения двух автобусов под Сочи