Появилось видео затопления трассы Джубга — Сочи

Затопление федеральной трассы Джубга — Сочи в районе села Лермонтово попало на видео. Его опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах виден пляж, который затопило в результате паводка, а также разрушенные аттракционы и ларьки. Машины, стоящие на дороге, полностью затопило.

«Все уничтожили», — уточнил пользователь, приславший видео.

Ранее эвакуация россиян из затопленных домов под Туапсе попала на видео. На кадрах, снятых в поселке Джубга Краснодарского края, виден полураздетый мужчина, который покидает подтопленный жилой дом с малолетним ребенком на руках. Другой житель выбирается из здания через соседнее окно.