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При подтоплениях на Кубани погибли двое взрослых и ребенок

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Фото: Евгений Земцов / РИА Новости

Двое взрослых и ребенок погибли при подтоплениях на Кубани в Туапсинском районе, передает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

В воскресенье, 4 июля, в Сочи произошел ливень с ураганным ветром, из-за чего река Херота вышла из берегов, а в реке Мацеста уровень воды поднялся до критического.

В городе выпустили экстренное предупреждение, в МЧС рекомендовали соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горно-лесистую местность и воздержаться от выхода в море и водоемы, а также от экскурсий на воде и в горах.

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