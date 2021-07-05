Мэр затопленного Сочи объявил о возвращении города к штатному режиму

Город Сочи, где произошло затопление из-за подъема уровня рек, справился со стихией и возвращается к штатному режиму работы. Об этом объявил мэр Алексей Копайгородский, сообщается на сайте городской администрации.

По словам Копайгородского, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий. Он добавил, что в городе началась масштабная уборка подтопленных территорий, в ней участвуют волонтеры.

Мэр отметил, что мониторинговые группы обошли пострадавшие от воды домовладения и составили протоколы об ущербе, нанесенном стихией.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации населения из мест затопления в Сочи и других пострадавших районов. Он поручил подготовить пункты временного размещения эвакуированных и обеспечить их трехдневным запасом продовольствия. Кондратьев добавил, что необходимо быть готовыми к любому развитию событий.

В воскресенье, 4 июля, в Сочи произошел ливень с ураганным ветром, из-за чего река Херота вышла из берегов, а в реке Мацеста уровень воды поднялся до критического. В городе выпустили экстренное предупреждение, в МЧС рекомендовали соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горно-лесистую местность и воздержаться от выхода в море и водоемы, а также от экскурсий на воде и в горах.

