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Жителей Сочи предупредили о сильном ветре

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Фото: Олег Смеречинский / РИА Новости

К проливным дождям в курортном городе Сочи, которые вызвали затопление в курортном городе, добавится шквалистый ветер. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью «Ленте.ру».

«Ко всему прочему добавятся шквалистые усиления ветра до 18-23 м/с, то есть возможны оборванные линии электропередачи, поваленные деревья и тому подобное», — рассказал Леус.

Ранее специалист рассказал, почему в Сочи идут проливные дожди, которые привели к подъему уровня воды в реках Херота и Мацеста. Кроме этого, синоптик назвал сроки окончания дождей и улучшения погоды в курортном городе.

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