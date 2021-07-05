Россияне массово расхотели отдыхать в Краснодарском крае

Россияне массово расхотели лететь в Краснодарский край — авиабилеты в Анапу, Сочи, Геленджик и Краснодар на август стали бронировать на 15-30 процентов реже. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно предоставленным данным, число бронирований билетов на самолет до Сочи на последний месяц лета сократилось на 5-6 процентов, а авиабилеты в Геленджик стали бронировать на 15 процентов меньше. Также известно, что популярность рейсов в Анапу сократилась более чем на 30 процентов и еще на столько же снизился спрос на билеты в Краснодар.

Кроме того, сообщается, что упали продажи железнодорожных билетов: на 45 процентов в Сочи, на 30 процентов в Краснодар и на 20 процентов в Анапу.

Как отметили специалисты, такой спад связан с объявлением властями Кубани строгих ограничительных мер.

Ранее в июле сообщалось о том, что россияне стали отказываться от поиска билетов после новостей об ужесточении ограничительных мер для туристов, путешествующих в Краснодарский край. При этом некоторые клиенты начали больше интересоваться заграничными направлениями.