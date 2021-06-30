Путин объяснил завышенные цены на российских курортах

Президент России Владимир Путин объяснил, что завышенные цены на российские курорты связаны с повышенным спросом на внутренний туризм. Об этом он заявил во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

Он пояснил, что из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, люди боятся ездить за границу. Он привел в пример постоянные изменения в требованиях к иностранным туристам в Греции. По его словам, такая сложная и непостоянная система приводит к перегрузке туристической инфраструктуры на юге России.

«Как только предложение не справляются со спросом, сразу идут цены — во всей рыночной экономике это происходит», — заявил Путин.

Президент также объявил о мерах поддержки государства внутреннему туризму. Так, например, глава государства упомянул о создании госкорпорации, которая будет предоставлять кредиты частным предпринимателям.

Ранее в июне власти Краснодарского края приняли решение ограничить заселение непривитых туристов в отели и пансионаты с 1 августа. В июле для размещения в гостиницах путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении