Путин обратился к угрожающим людям чиновникам

Президент России Владимир Путин призвал подумать о своих проблемах чиновников, которые угрожают гражданам, обращающимся с жалобами. С этим он обратился во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет в YouTube.

Это произошло после обращения жительницы Новокузнецка к главе государства из-за проблем с крышей в одном из детских садов.

Уточняется, что после этого она позвонила на прямую линию и попросила просьбу удалить, потому что с ней связались представители отдела образования с такой формулировкой: «не жалко ли ей заведующую детского сада и ее внука».