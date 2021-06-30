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Путин обратился к угрожающим людям чиновникам

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал подумать о своих проблемах чиновников, которые угрожают гражданам, обращающимся с жалобами. С этим он обратился во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет в YouTube.

Это произошло после обращения жительницы Новокузнецка к главе государства из-за проблем с крышей в одном из детских садов.

Уточняется, что после этого она позвонила на прямую линию и попросила просьбу удалить, потому что с ней связались представители отдела образования с такой формулировкой: «не жалко ли ей заведующую детского сада и ее внука».

Предыстория: Россиянке пригрозили фразой «не жалко внука?» после звонка на прямую линию Путина
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