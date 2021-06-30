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Следователи занялись вопросом обратившегося к Путину жителя Омска

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Фото: Сергей Савостьянов / Reuters

Следственный комитет в Омской области выяснит причину, по которой местного жителя лишили звания «Ветеран труда», сообщается на сайте ведомства.

Следователи проведут доследственную проверку, в ходе которой намерены установить причины лишения звания и прекращения социальных выплат, а также дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

О лишении местного жителя почетного звания стало известно после обращения омича в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, которая проходит 30 июня.

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