Следователи занялись вопросом обратившегося к Путину жителя Омска

Следственный комитет в Омской области выяснит причину, по которой местного жителя лишили звания «Ветеран труда», сообщается на сайте ведомства.

Следователи проведут доследственную проверку, в ходе которой намерены установить причины лишения звания и прекращения социальных выплат, а также дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

О лишении местного жителя почетного звания стало известно после обращения омича в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, которая проходит 30 июня.