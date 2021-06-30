Жене задавшего вопрос Путину россиянина пригрозили увольнением

Жене жителя Москвы Евгения Цветкова, который в ходе прямой линии президента Владимира Путина задал вопрос об обязательной вакцинации, пригрозили увольнением. Об этом россиянин рассказал Daily Storm.

Цветков заявил, что в школе, где работает его жена, знали о подготовке вопроса Путину. Из-за этого женщине начали поступать угрозы, что ее карьера может завершиться. «А так как у директоров есть какие-то свои метки в личном деле, то и работа в любой московской школе для нее прекращена. Не знаю, насколько это правда и чем все закончится», — добавил он.

Евгений Цветков по видеосвязи в ходе прямой линии рассказал президенту о том, что руководство школы требует сертификат о вакцинации у его жены, которая работает учителем. По его словам, несмотря на то, что россиянка не может сделать прививку по причине медицинского отвода, администрация образовательного учреждения все равно пригрозила женщине увольнением из-за отказа от вакцинации.

В ответ на рассказ москвича Владимир Путин заявил, что такое требование работодателя является незаконным. «Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет право», — сказал президент.