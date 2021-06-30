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Путин дал совет желающим вакцинироваться

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Ильин / Reuters

Пациентам, имеющим хронические заболевания, перед прививкой необходимо проконсультироваться с личным врачом. Он должен ответить, противопоказана ли вакцинация от коронавируса. Такой совет дал желающим вакцинироваться президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет в Youtube.

Так глава государства ответил на вопрос россиянки. По словам жительницы, в пунктах вакцинации ей не смогли сказать о противопоказаниях к прививке.

«Она обращалась в прививочные пункты, а в прививочных пунктах это могут и не сказать (о наличии противопоказаний и достаточном уровне здоровья для вакцинации — прим. «Ленты.ру»). Там же кто работает? Медсестры и так далее. А речь идет, возможно, об узких специалистах, которые ведут пациента своего», — уточнил Путин.

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