Путин дал совет желающим вакцинироваться

Пациентам, имеющим хронические заболевания, перед прививкой необходимо проконсультироваться с личным врачом. Он должен ответить, противопоказана ли вакцинация от коронавируса. Такой совет дал желающим вакцинироваться президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет в Youtube.

Так глава государства ответил на вопрос россиянки. По словам жительницы, в пунктах вакцинации ей не смогли сказать о противопоказаниях к прививке.

«Она обращалась в прививочные пункты, а в прививочных пунктах это могут и не сказать (о наличии противопоказаний и достаточном уровне здоровья для вакцинации — прим. «Ленты.ру»). Там же кто работает? Медсестры и так далее. А речь идет, возможно, об узких специалистах, которые ведут пациента своего», — уточнил Путин.