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Путин рассказал о создании системы реабилитации для переболевших коронавирусом

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России сейчас создается система реабилитации для людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет в Youtube «Первый канал».

«Мы сейчас занимаемся тем, что организуем эту работу. По сути, реабилитации в России как такого фактора оздоровления людей после перенесенного заболевания фактически не было», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что средства на это уже выделены.

Ранее в ходе прямой линии Путин высказался против обязательной вакцинации в России. Он отметил, что и раньше придерживался такого мнения.

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