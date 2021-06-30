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Путин рассказал о прививке своей дочери от коронавируса

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Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что его дочь привилась от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом он заявил время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

«У дочки моей, она сделала тоже "Спутником V", у нее было 37,5. Одни сутки, и все», — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, первые часы после процедуры он ничего не чувствовал, а приблизительно через четыре часа появилась чувствительность в месте укола. После второго укола у него поднялась температура до 37,2, однако на следующее утро опустилась до 36,6.

Президент объяснил, что не раскрывал препарат, которым сделал прививку, чтобы не создавать «конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой». Он добавил, что не видит смысла выкладывать в сеть видео своей вакцинации.

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