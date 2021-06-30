Россия
 
Последние новости
Путин высказался против обязательной вакцинации в России
Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников в пандемию
Путин анонсировал новую аналитическую статью
Россиянам назвали оптимальную стоимость путевки в Болгарию
Путин рассказал о создании системы реабилитации для переболевших коронавирусом
В Москве объявят победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся 
Путин отказался считать Украину недружественной страной
Путин рассказал о прививке своей дочери от коронавируса
Выяснилась причина конфликта брата Кокорина с полицейскими в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин оценил законность увольнений после отказа сделать вакцину

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что работодатель не имеет права увольнять работника, если тот не может сделать вакцину против COVID-19 по причине медицинского отвода. Свою оценку президент высказал в ходе прямой линии, трансляция которой доступна на YouTube.

Вопрос главе государства задал житель Москвы, жене которого на работе поставили ультиматум: либо она делает прививку, либо ее увольняют.

«Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет право», — заявил президент.

Ранее Путин высказался против обязательной вакцинации в России. При этом он напомнил, что в рамках закона руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. «Это в рамках закона еще 1998 года, никакой неразберихи здесь нет», — сказал глава государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о прививке своей дочери от коронавируса
В России выявили 21 042 новых случая коронавируса
Началась прямая линия с Путиным