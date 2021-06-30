Путин оценил законность увольнений после отказа сделать вакцину

Президент России Владимир Путин заявил, что работодатель не имеет права увольнять работника, если тот не может сделать вакцину против COVID-19 по причине медицинского отвода. Свою оценку президент высказал в ходе прямой линии, трансляция которой доступна на YouTube.

Вопрос главе государства задал житель Москвы, жене которого на работе поставили ультиматум: либо она делает прививку, либо ее увольняют.

«Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет право», — заявил президент.

Ранее Путин высказался против обязательной вакцинации в России. При этом он напомнил, что в рамках закона руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. «Это в рамках закона еще 1998 года, никакой неразберихи здесь нет», — сказал глава государства.