Началась прямая линия с Путиным

Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, россияне задали главе государства свыше 1,2 миллиона вопросов. Трансляцию мероприятия Первый канал ведет в Youtube.

В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие проходит без аудитории в студии. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Согласно данным телеканала «Россия 24», граждан больше всего волнуют вопросы вакцинации и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как ранее заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе прямой линии Путин развернуто прокомментирует тему добровольной вакцинации. Также, по словам Пескова, большая часть вопросов касается экономической повестки, в частности, темы выхода из кризиса.

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года. Всего Путин участвовал в 17 передачах, из них 13 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства. Всего он ответил на 1233 вопроса. Самая продолжительная прямая линия была в 2013 году: президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

В 2020 году из-за пандемии прямая линия не состоялась как самостоятельное мероприятие, но часть вопросов от граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции в декабре.