Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об отношении граждан к международной повестке. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что вопросов по международным делам для прямой линии президента Владимира Путина гораздо меньше, чем в предыдущие годы. «Сейчас россияне больше заботятся своими проблемами, что, наверное, объяснимо в посткризисный год», – сказал он.

Прямая линия Путина пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина.