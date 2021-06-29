Россия
 
Последние новости
Опубликовано видео «небезопасной ситуации» с голландским фрегатом возле Крыма
Песков ответил на информацию об «удаленке» Путина в пандемию
В российском футболе предложили ввести потолок зарплат
В Кремле дали совет российскому бизнесу на фоне пандемии
Российских студентов призвали провести выпускные онлайн
В Кремле раскрыли волнующую россиян тему
В Кремле анонсировали развернутый ответ Путина по добровольной вакцинации
В Кремле оценили экономическую ситуацию в России на фоне пандемии
Минобороны разъяснило «небезопасную ситуацию» в Черном море с ВМС Нидерландов
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об отношении граждан к международной повестке. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что вопросов по международным делам для прямой линии президента Владимира Путина гораздо меньше, чем в предыдущие годы. «Сейчас россияне больше заботятся своими проблемами, что, наверное, объяснимо в посткризисный год», – сказал он.

Прямая линия Путина пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным
Песков решил вакцинироваться и «испытывать всю полноту свободы»
Песков заявил о готовности Путина сделать все для защиты страны