Песков решил вакцинироваться и «испытывать всю полноту свободы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил вакцинироваться несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета, чтобы «испытывать всю полноту свободы». Он рассказал об этом в интервью каналу «Россия 24», его цитирует ТАСС.

Песков отметил, что он принял решение, чтобы не сталкиваться с ограничениями в Москве.

«В моем случае я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить, то есть я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями. Я не хочу сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы», — отметил пресс-секретарь.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал власти использовать другие рычаги давления на граждан, чтобы улучшить динамику вакцинации и добиться реализации плана по вакцинации шестидесяти процентов россиян к осени этого года.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не должен превышать трех дней.