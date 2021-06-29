Онищенко дал властям рекомендации по увеличению динамики вакцинации

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал власти использовать другие рычаги давления на граждан, чтобы улучшить динамику вакцинации и добиться реализации плана по вакцинации шестидесяти процентов россиян к осени этого года. В интервью «Ленте.ру» он отметил, что в этом вопросе Москве стоит ориентироваться на Запад.

«Кроме упования на сознательность людей у нас еще есть другие рычаги давления — административные и уголовные. Запад без оглядки на просвещенное брюзжание не соблюдает никаких слащавых принципов свободы личности и требует от своих граждан прививок, не допускает до работы, например. И это делается правильно. Потому что кроме личной трусости и нежелания вакцинироваться есть еще общественная ответственность. Если я не привитый, то я могу быть опасен для окружающих. Я могу заболеть, и государство будет за меня платить в сотни раз больше, чем за дозу вакцины, которую я по каким-то причинам не хочу вколоть», — заметил политик.

Онищенко заявил, что если в человеке нет общественной ответственности, то государство обязано ее воспитать «всеми способами». По его словам, главным маркером того, что властям пора переходить к активным действиям служит тот факт, что за вакцинацию высказались профсоюзы.

«Сегодня у нас все в руках есть. У нас есть даже обращение работодателей, которые сказали: государство, примите решение, мы все обеспечим. Профсоюзы тоже высказались по тому поводу. А они — главные защитники сегодня рабочих. Они сказали, давайте привьемся. Поэтому здесь, я уверен, можно и нужно решать вопрос в их пользу», — отметил Онищенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России за последние дни набрали хорошую динамику. Он назвал их высокими, однако отметил, что привить 60 процентов населения к осени вряд ли удастся.