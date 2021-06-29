Кремль оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России

Темпы вакцинации от COVID-19 в России за последние дни набрали хорошую динамику, в Кремле рассчитывают, что они будут такими же высокими и дальше. Такую оценку озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне», — сказал он.

По его словам, в связи с этим маловероятно, что к осени удастся привить 60 процентов населения.

Ранее во вторник в центре имени Чумакова сообщили о поступлении в гражданский оборот миллион доз вакцины «КовиВак».

Всего в стране на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организацией предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».