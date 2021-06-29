В России в гражданский оборот выпустили миллион доз вакцины «КовиВак». Об этом сообщил представитель научного центра имени Чумакова, передает ТАСС.

«По графику мы планировали до конца июня выпустить один миллион доз "КовиВака". А фактически мы уже вывели в гражданский оборот этот объем вакцины», — приводит агентство его заявление.

Ранее, 22 июня, в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в столице закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Уже в пятницу, 25 июня, препарат стал доступен для москвичей, но 28 июня запасов опять не осталось, запись на вакцинацию «КовиВаком» приостановили.