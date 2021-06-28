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В Москве опять закончилась вакцина «КовиВак»

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В Москве опять закончилась вакцина «КовиВак», запись на вакцинацию этим препаратом приостановили. Об этом сообщает РИА Новости.

Поставка Минздравом России следующей партии вакцины ожидается на следующей неделе.

Ранее, 22 июня, в столичном департаменте здравоохранения уже сообщали, что в столице закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Уже в пятницу, 25 июня, препарат стал доступен для москвичей. Так, в разделе «Бесплатная вакцинация» на сайте местного правительства появилась возможность записаться на прививку «КовиВаком» в пяти пунктах вакцинации.

26 июня Сергей Собянин сообщил, что в Москве нет проблем «ни с записью, ни с вакцинацией» и поблагодарил за своевременные поставки вакцины от коронавируса Минздрав.

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