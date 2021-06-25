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Названы сроки повторной вакцинации препаратом «КовиВак»

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Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Повторную вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «КовиВак» стоит делать спустя 6-8 месяцев после первой прививки. Такие сроки назвал директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, передает «Интерфакс». .

«На сегодняшний день нами было предложено, и мы надеемся, что эти предложения будут приняты, уйти от понятия ревакцинация и сделать два понятия — есть экстренная вакцинация и вакцинация плановая», — уточнил Ишмухаметов.

По его словам, вакцинацию будут проводить каждый год.

Ранее стало известно, что препарат «КовиВак» центра имени Чумакова снова стал доступен для прививки в Москве. Так, в разделе «Бесплатная вакцинация» появилась возможность записаться на прививку препаратом «КовиВак». Пройти вакцинацию можно в пяти столичных пунктах прививки от COVID-19.

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