Песков ответил на вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о подготовке новых ограничений на федеральном уровне в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 29 июня.

Ранее Песков, отвечая на аналогичный вопрос, отмечал, что решения принимают местные власти, исходя из эпидемиологической обстановки.

В России за последние сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявлено в Москве (6209), Московской области (2453) и Санкт-Петербурге (1374). Общее число заражений с начала пандемии составило 5 493 557.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не превышает трех дней. Также в ряде регионов введено требование об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Как правило, речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы услуг.