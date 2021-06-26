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В Госдуме предупредили об опасности фиктивных справок о вакцинации

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Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил об опасности фиктивных справок о вакцинации от коронавируса. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

По его словам, те, кто купили поддельный документ, не только рискуют своим здоровьем, но также и подвергают опасности других. Депутат подчеркнул, что при неблагоприятном стечении обстоятельств если человек сам заболеет и предъявит данный сертификат, то он может быть привлечен к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от действий, резюмировал Куринный.

Парламентарий также добавил, что следует активнее убеждать население в необходимости вакцинации, тогда количество, желающих сделать прививку добровольно, а не избежать этого, купив поддельный документ, будет расти.

Ранее сообщалось, что трое подозреваемых в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации стоимостью четыре-пять тысяч рублей были задержаны столичными полицейскими. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, трое задержанных организовали изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Они принимали заказы через интернет-магазин и доставляли документы курьером.

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