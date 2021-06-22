В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Трое подозреваемых в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации стоимостью четыре-пять тысяч рублей задержаны столичными полицейскими. Возбуждены три уголовных дела о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, трое задержанных организовали изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Они принимали заказы через интернет-магазин и доставляли документы курьером. Стоимость справки зависела от срока изготовления и составляла от четырех до пяти тысяч рублей.

Первым на Мичуринском проспекте задержали курьера в процессе доставки поддельной справки заказчику. Затем 19-летнего менеджера, который передавал справки курьерам для доставки покупателям. А потом задержали 23-летнего изготовителя документов, который заполнял бланки, ставил штампы и печати медучреждений. Во время обыска в офисе преступной группы на Электродной улице полицейские изъяли бланки, штампы с наименованиями вакцин и более 60 печатей медорганизаций. По мнению полицейских, у задержанных могли быть сообщники и старший организатор, поэтому розыск подельников преступной группы продолжается.

Ранее 22 июня стало известно, что на самой известной в России даркнет-площадке по торговле наркотиками выставили на продажу поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. По информации «Ленты.ру», их стоимость варьировалась от 3 тысяч до 60 тысяч рублей. За три тысячи рублей авторы объявлений обещали изготовить бумажную справку, которую покупатель якобы сможет предъявить на работе. Во столько же на площадке оценивали поддельные справки о наличии антител и об отрицательных результатах ПЦР-теста.