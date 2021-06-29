Кремль призвал принять меры для борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации

Кремль обеспокоен из-за ситуации с продажей поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 29 июня.

«Эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», — сказал он.

Комментируя ситуацию с вакцинацией против коронавируса, Песков усомнился в возможности привить к осени 60 процентов россиян. По его мнению, сроки будут сдвигаться.

Накануне председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года.

Между тем сенатор, заслуженный врач России Татьяна Кусайко считает, что за подделку данных документов следует сажать в тюрьму на три года, как и за подделку паспорта.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не должен превышать трех дней.