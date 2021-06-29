В Совфеде разъяснили наказание за подделку сертификата о вакцинации

За подделку сертификата о пройденной вакцинации против COVID-19 нужно сажать в тюрьму на три года, как и за подделку паспорта. Наказание за нарушение разъяснила сенатор Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года.

22 июня троих подозреваемых в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации задержали в Москве. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, фальшивые документы реализовывали по четыре-пять тысяч рублей через интернет-магазин.

С 28 июня в столице действуют новые антиковидные ограничения. Рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не должен превышать трех дней.