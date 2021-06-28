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Москалькова заявила о формировании «ковидных прав»

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Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В условиях пандемии коронавируса сформировалось понятие «ковидные права», считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она заявила на мероприятии в Казанском университете, сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена, важно найти баланс между необходимостью ограничений и правами человека. Москалькова добавила, что в условиях пандемии COVID-19 коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным правом, потому что «все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире».

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