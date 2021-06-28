В Москве и Петербурге зафиксирован суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19

В Москве и Санкт-Петербурге зафиксирован суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19. Это следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф».

В столице за минувшие сутки отмечено 124 летальных исхода, а в Петербурге — 110. Это максимальные показатели для обоих городов за все время пандемии.

В Москве за сутки выявлено 7246 новых случаев заражения коронавирусом. В Санкт-Петербурге эта цифра составила 1335.

23 июня в Санкт-Петербурге уже <фиксировали https://lenta.ru/news/2021/06/23/spb_rec/> суточный рекорд по умершим из-за коронавируса — 93 человека.